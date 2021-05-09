Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Онлайн-концерт по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали в США, он состоялся в социальной сети Facebook.

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Организатор мероприятия Наталья Чайка пояснила, что из-за пандемии провести концерт в обычном режиме невозможно. «Прерывать традиции празднования мы просто не имеем права», — подчеркнула она.

В онлайн-концерте приняли участие российские соотечественники, проживающие в разных американских штатах. Они исполнили известные советские песни: «Эх, дороги», «В землянке», «Катюша», «Тёмная ночь» и другие.