Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве на Красной площади строятся парадные расчёты, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

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На главной площади России очень ветрено. В военном параде по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12 тыс. человек.

Ранее военная техника прибыла к площади для участия в параде. Автомобили «Тигр», танки Т-14 «Армата», Т-90, Т-34 ждут начала парада на Манежной площади и Тверской улице. Мероприятие начнётся в 10:00 мск.

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