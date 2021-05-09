Москва, , 08:43 — REGNUM В регионах Центральной России в День Победы, 9 мая, ожидается ветреная погода без особенного тепла. Об этом 9 мая сообщается в прогнозе погоды, который размещен на сайте Гидрометцентра РФ.

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"Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей (России — ред.) … на особое тепло рассчитывать не стоит», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что южнее столицы России — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже — температура воздуха составит +12… +15 °C.

«Девятого мая в Москве ночью — дожди и порывистый ветер… Днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер», — добавляется в сообщении.

Кроме того, указывается, что 10 мая в Москве и Московской области ожидается погода без осадков, температура воздуха — до +20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 10 мая резко потеплеет, а в целом на следующей неделе в столице установится летний тип погоды.