Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM В День Победы в Петербурге, после многодневных рекордных дождей, с раннего утра установилась погода без осадков. На улице солнечно, но пока прохладно, по данным на 08:40 мск, температура воздуха составляет +6,4%. Ясная погода делает возможным проведение воздушной части парада Победы, одну из репетиций которой ранее пришлось отменить из-за низкой облачности.

Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в субботу, 8 мая, в Петербурге выпало 13 мм осадков и был обновлен суточный рекорд по количеству осадков, продержавшийся с 8 мая 2010 года, когда выпало 11 мм осадков.

«Сегодня, 9 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, — сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. — При переменной облачности обойдётся без дождей, но температурный фон пока останется ниже климатической нормы»

Температура воздуха в Петербурге составит +11…+13 градусов, по Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление — 764 мм рт. ст., что выше нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, 10 мая в Северной столице утром и днем пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +16…+18 градусов, у водоемов местами +13 градусов.

В Ленобласти в последний день майских каникул будет облачная с прояснениями погода, днем в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градуса., на востоке местами до минус 2 градусов, днем +15…+20 градусов, у водоемов до +11 градусов.