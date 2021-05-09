Шанхай, Китай, , 08:38 — REGNUM Русскоязычные жители Шанхая приняли участие в мероприятиях по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом китайском городе состоялся праздничный концерт и шествие «Бессмертного полка».

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Мероприятия прошли 8 мая на территории генерального консульства России в Шанхае. На открытой площадке на берегу реки Хуанпу собрались около 120 человек. Перед собравшимися выступил генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

Он заявил, что высшая ответственность ныне живущих перед прошлым и будущим — хранить память о победе, о страданиях и подвигах отцов и дедов.

«В этом залог живой связи поколений, жизненной силы и непобедимости России, а также предупреждение тем, кто когда-нибудь возмечтает сделать попытку покорить нашу страну, поработить наш народ», — сказал Шманевский.

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие российские соотечественники, а также граждане Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран.