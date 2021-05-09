Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM В Екатеринбурге начался парад Победы. Его открыли барабанщики и воспитанники суворовского училища, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего по Площади 1905 года пройдут порядка 2500 человек. Затем проедет военная техника, а после неё пролетит авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, перед парадом прошли машины с исторической реконструкцией. Зрителям были представлены платформы, посвящённые блокаде Ленинграда, обороне Севастополя и многим другим эпизодам войны.