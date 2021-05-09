Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перед парадом жителям показали театральную реконструкцию событий, устроенную на военных грузовиках. Горожанам представили разные эпизоды войны: от наступления фашистов в 1941 году до освобождения Европы советскими войсками. Погода в этот раз не подвела Екатеринбург: в городе ярко, солнечно, без осадков.

Перед жителями с напутственным словом выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Начало парада отмерил бой курантов.

В 2021 году механизированную колонну парада возглавляет легендарный танк Т-34. За ним пойдут 15 исторических образцов военной техники. В этом году горожане впервые увидят на площади 1905 года боевые машины поддержки танков «терминаторы». Также из современной техники покажут бронеавтомобиль ГАЗ-2330 «Тигр», комплексы «Искандер» и реактивную систему залпового огня «Град». Торжественным маршем пройдут 20 парадных расчётов (около 2,5 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову.

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