Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Хакерская атака на компьютерную сеть крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline может нарушить поставки топлива в США. Об этом 8 мая предупредило агентство Bloomberg.

По оценкам аналитиков, случившееся может привести к волнениям на рынках горючего и спровоцировать перебои в поставках бензина и дизтоплива на Восточном побережье США, поскольку Colonial Pipeline контролирует 45% рынка топлива на востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая агентство Reuters распространило информацию о том, что кибератака на сети компании Colonial Pipeline могла быть совершена с использованием вируса-вымогателя, способного блокировать работу системы и шифровать данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, которую потребовали преступники.

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