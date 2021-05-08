Вашингтон, , 21:11 — REGNUM

Кибератака на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline могла быть осуществлена с применением вируса-вымогателя, сообщает 8 мая Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идёт о вирусе, попадание которого временно блокирует работу компьютерной сети и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую мошенниками сумму.

Применение таких вирусов получило широкое распространение в последнее время, уточнило агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявляли, что готовят ответ на хакерскую атаку серверов техасской компании SolarWinds Corp., в которой обвиняют Россию. В Белом доме заявляли, что варианты ответа будут носить как «видимый», так и «невидимый» характер.

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