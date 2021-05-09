Москва, 9 мая 2021, 07:50 — REGNUM В Москве военная техника прибыла к Красной площади для участия в параде Победы, передаёт 9 мая корреспондент ИА REGNUM.
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Автомобили «Тигр», танки Т-14 «Армата», Т-90, легендарные Т-34 и другие участники парада ожидают начала на Манежной площади и Тверской улице.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 мая с 5:30 перекрыто движение на улицах центра и северо-запада столицы. Московские власти рекомендовали автомобилистам планировать поездки с учётом ограничений или выбирать метрополитен.