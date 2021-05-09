Новосибирск, , 07:25 — REGNUM В Центральном парке Новосибирска начал работать светомузыкальный фонтан. Его запустили поздно вечером накануне, 8 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Видео открытия объекта опубликовано на Уoutube-канале «Мэр и я».

«Водные композиции сопровождают песни военных лет. Их новосибирцы выбрали в прошлом году в ходе голосования, приуроченного к 75-летию Победы. В репертуаре также будут классика и известные мировые хиты. Детские песни будут включать для маленьких посетителей днём. Лазерное шоу можно будет увидеть с середины лета, когда вечером уже достаточно темно», — говорится в описании к видео.

Уточняется, что фонтан будет работать с 10:00 до 22:00 часов.