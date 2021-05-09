Магадан, , 07:04 — REGNUM В Магадане старт праздничным мероприятиям, посвящённым Дню Победы, дала 9 мая легкоатлетическая эстафета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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За победу боролись 16 команд, в каждой по 12 человек. Возраст спортсменов не ограничен. Протяженность эстафеты — 2400 метров, а каждый участник преодолевал дистанцию в 200 метров.

Мэр Магадана Юрий Гришан вручил победителям кубки, дипломы, медали и грамоты. Также были награждены тренеры, подготовившие команды.

После эстафеты на площади состоялся праздничный концерт «Гремят салюты по стране». Память всех не доживших до 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Также желающие могли посмотреть киноленты о войне в уличном кинотеатре. Кульминацией Дня Победы в Магадане станет праздничный салют, который запустят с Магаданской площади в 22:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 9 мая состоялся военный парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Ленина строем прошли колонны разных родов войск, сотрудников правоохранительных органов, суворовцы и юнармейцы.