Хабаровск, , 06:47 — REGNUM В Хабаровске 9 мая состоялся военный парад войск Хабаровского гарнизона, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Ленина строем прошли колонны разных родов войск, сотрудников правоохранительных органов, суворовцы и юнармейцы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Парад Победы в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Читайте также: Во Владивостоке состоялся парад Победы

На трибунах за парадом наблюдали ветераны-фронтовики и труженики тыла.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравляет ветеранов войны Пресс-служба правительства Хабаровского края

«Это особый для всех нас праздник. Он часть личной истории каждой семьи. Жители нашего края героически проявили себя не только на полях сражений. В годы войны здесь был развернут еще один фронт — трудовой. Женщины, старики, дети на пределе сил работали на Победу. Наши ветераны — живой пример мужества, силы духа, отваги и колоссального трудолюбия», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярев, поздравляя всех в праздником.

Парад Победы в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края

В параде Победы участвовали 3,6 тыс. солдат и офицеров, из них 2,7 тыс. человек представляли Восточный военный округ. Перед зрителями также прошли расчеты ФСБ, полиции и МЧС, курсанты военных училищ, кадеты и юнармейцы.

Механизированная колонна состояла из 160 единиц вооружений и техники.

Парад Победы в Хабаровске Пресс-служба правительства Хабаровского края

В течение всего дня на стадионе имени Ленина в Хабаровске будет экспонироваться военная техника. На площади «Город воинской славы» пройдут акции «Рекорд Победы», «Победный вальс» и «Огни Победы».

В 20:00 по местному времени (13:00 мск) на набережной пройдёт концерт, а в 22:00 празднование Дня Победы завершится салютом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье проходят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. Одно из значимых — парад Победы во Владивостоке.