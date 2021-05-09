Москва, , 06:35 — REGNUM Сегодня День Победы — не просто праздничная дата. Это символ того, что мы — прямые потомки Победителей! День нестерпимой гордости за наших дедов, отцов, за народ и страну! Об этом в своём телеграм-канале написал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

«Для меня в России сегодня День Победы — не просто самый главный государственный праздник, а единственный праздник. Это то, что нас объединяет, и то, что вселяет уверенность в завтрашнем дне. Потому что «такой народ победить нельзя!». Нельзя! Мне — выросшему в СССР — странно даже слышать нападки на День Победы от людей (не могу назвать их соотечественниками), живущих на нашей территории.

За слово «победобесие» я бы карал беспощадно — для меня это личное оскорбление! Хотя и мы своим многолетним умалчиванием имени генералиссимуса И. В. Сталина, отказом от Красного Знамени способствовали подмене понятий.

Сегодня — время расставить все по своим местам. Сегодня не может быть полумер. Уж больно в неспокойное и нестабильное время мы живем! Нас опять начинают пытаться пробовать на прочность.

Они-то, может, и забыли, но мы-то знаем, что «яблоко от яблони недалеко падает», что мы дети и внуки Победителей! Со всеми вытекающими неприятными для врагов последствиями! С праздником!»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что оскорбительные манипуляции в адрес 9 мая импортируются в российский сегмент социальных сетей из иностранных источников, известил директор аналитического департамента компании «Крибрум», проводившей соответствующее исследование, Артем Курицын.

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