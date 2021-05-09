Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM Онлайн-трансляции шествия «Бессмертного полка» состоится на большом экране в центре Петропавловска-Камчатского. Она начнётся в 15:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

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Также онлайн-шествие «Бессмертного полка» можно будет посмотреть на официальном сайте акции, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО и в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.

От жителей Камчатки на участие в акции поступило более 1,1 тыс. заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском на центральной площади 9 мая состоялся парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.