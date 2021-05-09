Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на центральной площади состоялся парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Парад в честь 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Пресс-служба правительства Камчатского края

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Парад в честь 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Пресс-служба правительства Камчатского края

В торжественном шествии приняли участие рота почётного караула, дивизия противовоздушной обороны, отдельная Краснодарско-Харбинская дважды Краснознамённая бригада морской пехоты, отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада, подразделения радиоэлектронной борьбы, ордена трудового Красного Знамени отдельный смешанный авиационный полк, бригада кораблей охраны водного района, пограничные части федеральной службы безопасности по Восточному Арктическому району, военнослужащие МЧС, УМВД, курсанты военно-учебного центра при КГТУ, юнармейцы и учащиеся кадетских классов, сообщили в правительстве края.

«Дорогие ветераны, мы в неоплатном долгу перед вами, и наша обязанность — продолжить ваше дело, охраняя мир и порядок с оружием в руках, развивая экономику, строя сильную промышленность, воспитывая детей и обеспечивая здоровье нашим согражданам, потому что свобода развиваться и строить, свобода делать свой выбор оплачена слишком высокой ценой. Спасибо вам за то, что сегодня мы живем в единой, большой, сильной и свободной стране!», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя с Днём Победы.

Парад в честь 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне Пресс-служба правительства Камчатского края

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершатся на Камчатке фейерверком, который состоится в 22:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День Победы встретили жители Дальнего Востока. Самые восточные регионы 9 мая в 10:00 по местному времени (01:00 мск) начали торжества проведением военных парадов.