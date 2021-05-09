Новосибирск, , 06:10 — REGNUM В Новосибирске прошла акция «Свеча памяти». Новосибирцы накануне поздно вечером, 8 июня, собрались на Монументе Славы и зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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Как сообщают «НГС Новости», несмотря на пандемию, в этом году акция прошла в привычном порядке.

«Среди участников ставшей уже по-настоящему народной акции — новосибирцы всех возрастов, ветераны, общественники, волонтёры, юнармейцы, представители региональной власти. Всего на Монументе Славы в этот вечер побывали около пяти тысяч человек», — уточняет «Сиб.фм».

Акция завершилась около 22:30 (время местное). В этом году она длилась больше двух часов. Время было увеличено для того, чтобы не допустить большого скопления людей.