Москва, , 06:15 — REGNUM Выпускник 2020 года школы в селе Чурапча Якутии Алгыстаан Скрябин примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, пишет ЯСИА.

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Отец Скрябина рассказал, что сын ефрейтор, спецмеханик-водитель самоходной артиллерийской установки САУ, проходит срочную службу во II-й Таманской гвардейской мотострелковой дивизии.

«В детстве сын занимался вольной борьбой и был воспитанником военно-патриотического клуба «Беркут», где он получил основы строевой грамотности и, думаю, это ему помогло в службе. Мы гордимся и ждём нашего сына домой», — сказал отец военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 05:30 9 мая в Москве начнутся ограничения движения для проведения парада Победы.