Екатеринбург, 9 мая 2021, 05:51 — REGNUM В Екатеринбурге традиционно возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Церемония прошла 8 мая, сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
Участие в этом приняли губернатор Евгений Куйвашев, командующий войсками ЦВО Александр Лапин, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель и многие другие.
Отменим, на Среднем Урале Жукову установлено несколько памятников. Этот был открыт в 1995 году к 50-летию Победы и находится возле здания штаба Центрального военного округа.