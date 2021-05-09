Екатеринбург, , 05:39 — REGNUM В Екатеринбурге утром 9 мая пройдёт торжественно-траурная церемония «Память». Она традиционно состоится на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Широкореченский мемориал был создан в 1975 году. Он находится возле одноимённого кладбища, на котором захоронены воины Красной Армии, умершие в госпиталях Свердловска от ран. С этого места на Урале традиционно начинают отмечать День Победы. Первые лица города и области, представители общественных и других организаций возлагают к нему цветы и венки.

В 9:40 по местному времени начнётся парад Победы. Он пройдёт в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года.