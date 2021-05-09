Москва, , 03:40 — REGNUM Над Москвой вечером 9 мая прогремит праздничный артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу, военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина ЗВО с 22:00 произведут в течение десяти минут 30 залпов из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, размещённых на Лужнецкой набережной.

Праздничный салют будет производиться из точек, расположенных в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Лианозово, во Всероссийском выставочном центре, в Измайловском парке, в Ново-Переделкино, в Парке Кузьминки, в Нагатинском затоне, в Обручевском, в Южном Бутово, в Митино, в Покровском-Стрешнево, в Левобережном, в городах Зеленоград и Троицк.

«Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», размещённых на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооружённых сил и Военно-морского флота России, ветеранов, их семьи, родных и близких с Днём Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы