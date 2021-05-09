Москва, , 02:27 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав Вооружённых сил и Военно-морского флота России, ветеранов, их семьи, родных и близких с Днём Победы. Об этом говорится в приказе о произведении праздничных артиллерийских салютов, 9 мая опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

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В обращении Шойгу отмечается, что память о Великой Победе 1945 года «навеки останется в истории человечества, ведь она досталась ценой невероятных усилий, мужества и беспримерной доблести советского народа и воинов Красной Армии».

«В этот день мы преклоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, разгромивших фашизм, сохранивших для нас мир и свободу, отдаём дань уважения ветеранам, их стойкости и несгибаемой силе духа. Сегодня личный состав Вооружённых сил Российской Федерации, верный боевым традициям фронтовиков, достойно выполняет свой воинский долг, надёжно стоит на страже безопасности нашей Родины. Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с великим праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Отечества!»— говорится в приказе.

9 мая в 22:00 по местному времени, в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в соответствии с приказом министра обороны РФ, в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, будут произведены праздничные артиллерийские салюты и пуски фейерверков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) поздравили с Днём Победы всех жителей Земли.

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