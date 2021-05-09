Москва, , 02:11 — REGNUM Поводом для очередных выпадов Киева в адрес России и СССР стало бы поздравление глав Украины и Грузии с Днем Победы. Об этом 8 мая на своей странице в Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Так сенатор объяснил решение президента РФ Владимира Путина не направлять соответствующие поздравительные послания украинскому главе Владимиру Зеленскому и грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили.

«Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», — считает парламентарий.

Он также отметил, что поздравить с этим праздником следует ветеранов и тех жителей Украины и Грузии, кто чтит память о Победе и помнит о совместном подвиге народов СССР.

«Но с Победой нужно поздравить ветеранов и всех тех на Украине и в Грузии, кто чтит 9 мая и помнит о нашем совместном подвиге», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

8 мая депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обратился к украинским гражданам в преддверии Дня Победы. Он признал, что на Украине проблема фашизма остается актуальной, но выразил уверенность, что «нынешних фашистов в стране ждет их «май 45-го».

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