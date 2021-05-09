Москва, , 01:43 — REGNUM Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) поздравили с Днём Победы всех жителей Земли. Видеозапись поздравления размещена 9 мая на сайте Роскосмоса.

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Космонавт Дубров назвал День окончания Великой Отечественной войны главным событием XX века, определившим мирное развитие человеческой цивилизации.

«Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла. Мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили силы разрушения, вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом будет для нас всегда священна», — сказал российский космонавт Новицкий.

Американский астронавт Ванде Хай присоединился к поздравлениям российских коллег и пожелал жителям Земли мирного неба, здоровья, радости и благополучия. Он назвал МКС блестящим «историческим примером международного сотрудничества» и отметил, что общей целью экипажа МКС является стремление к открытиям и исследованиям на благо человечества.

В настоящее время на борту МКС находятся семь человек. Кроме российских космонавтов Новицкого и Дуброва и американского астронавта Ванде Хая здесь находятся ещё двое астронавтов NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.