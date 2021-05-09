Ростов-на-Дону, , 00:46 — REGNUM В рамках военно-исторического проекта «Победители. Май 1945» в Ростове-на-Дону организована работа интерактивной площадки «Оружие Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Юрия Лескина, сегодня как никогда «важно транслировать истинные знания о тех страшных событиях и пресекать все попытки исказить нашу историю».

На площадке перед патриотическим центром «Победа» на улице Большой Садовой участники общественной организации «Донской фронт» представили горожанам выставку оружия. На фасаде здания размещены фотографии, посвящённые Великой Победе и воинам-освободителям.