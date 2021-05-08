Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону военный парад, посвящённый 76-летию Великой Победы, состоится на Театральной площади. Для зрителей подготовлено две тысячи мест, сообщает мэрия.

На Театральной площади Ростова-на-Дону © ИА REGNUM

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На военный парад пропустят две тысячи зрителей © ИА REGNUM

В парадном строю пройдут более трёх тысяч человек, в том числе 2220 военнослужащих Южного военного округа. В составе механизированной колонны по Театральной площади проследует почти 70 единиц военной техники. Возглавят колонну танк Т-34 и «Катюша».

Стела воинам-освободителям Ростова-на-Дону от фашистских оккупантов © ИА REGNUM

В небо над Ростовом-на-Дону взмоют 45 современных самолётов, среди которых Ту-134, Ан-26, Ан-12, Л-410, штурмовики, и вертолётов Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ми-28 и Ка-52.