Москва, , 05:00 — REGNUM С 5:30 в Москве начнутся ограничения движения для проведения парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

В пресс-службе напомнили о проведении в столице парада Победы. 9 мая с 5:30, по данным пресс-службы, будут перекрыты улицы центра и северо-запада Москвы.

В ЦОДД рекомендовали московским автомобилистам планировать поездки с учётом ограничений.

«А если собираетесь в центр погулять, то пользуйтесь метро, самокатами и велосипедами», — говорится в сообщении.