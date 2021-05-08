Ростов-на-Дону, 8 мая, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в преддверии 76-й годовщины Великой Победы к Вечному огню у стелы воинам-освободителям города от фашистских оккупантов возложили гирлянду Славы. В церемонии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru На Театральной площади Ростова-на-Дону

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«Задача современников — защитить и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне во имя мира для будущих поколений. Мужество и стойкость, беззаветная преданность Отчизне, отвага и доблесть поколения победителей — вечный пример потомкам», — отметил глава региона.

Память павших участники церемонии почтили минутой молчания. Торжественным маршем по главной площади Ростова-на-Дону прошли рота почётного караула и сводные роты родов войск.