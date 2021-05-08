Рига, 8 мая 2021, 22:13 — REGNUM
Вторая мировая война для Латвии была «чужой», заявил 8 мая президент республики Эгилс Левитс после возложения цветов на Братском кладбище в Риге.
Он добавил, что разгром фашизма «не принёс освобождения» стране. По его словам, в Латвии «одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой».
Как сообщало ИА REGNUM, государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги и другими службами работает над специальным планом обеспечения общественного порядка во время мероприятий у памятника советским воинам-освободителям Риги. Представители правопорядка напомнили рижанам и гостям столицы, что из-за нынешней эпидемиологической ситуации в стране любые публичные мероприятия запрещены, в том числе у советских памятников в День Победы 9 мая.
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