Рига, , 13:49 — REGNUM В пятницу, 7 мая, в офисах партии «Русский союз Латвии» проходит раздача георгиевских ленточек. Об этом сообщила партия на своей странице в социальной сети Facebook.

Приводится список таких офисов, мест их расположения и времени работы.

Так, в Риге ленточки можно получить на улице Рупниецибас, 9 с полудня до 20:00, в Елгаве на улице Паста, 48 с утра и до 19:00 и в Даугавпилсе на улице Вииенибас, 17 в любое время с 9:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

В союзе также ответили тем, кто боится публичного ношения георгиевского ленты. «В последнее время очень часто на разных ресурсах появляется информация о том, что георгиевские ленточки в Латвии запрещены. Мы хотим официально эту информацию опровергнуть! Не существует никаких запретов на ношение ленточек в нашей стране», — заявили в «Русском союзе Латвии» и привели выписку из последней редакции Закона о праздничных мероприятиях с перечнем запрещенной символики, в котором георгиевские ленточки отсутствуют.

В союзе добавили, что вопрос об запрете рассматривался в парламенте страны Сейме в 2020 году, но после протестов и многочисленных обращений к депутатам он не был принят.

«Поэтому надевайте и носите свободно символ Победы!», — говорится в обращении.