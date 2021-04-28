Москва, , 17:34 — REGNUM Проведение «невидимых» кибератак спецслужбами США против России технологически невозможно, заявил 28 апреля спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, «видимые» и «невидимые» кибератаки, которые обещают России США, вызывают недоумение.

«Технологические возможности России позволяют видеть абсолютно всё. Наивно предполагать, что великая ядерная держава вдруг что-то не увидит. Это смешно», — цитирует его слова «Интерфакс».

"Не допускаю и скажу с абсолютной ответственностью, что Россия настолько в этой сфере подкована и уверена в себе, что именно с позиции этой уверенности мы и выстраиваем это предложение и Байдену, и всем другим, желающим иметь с нами дело», — подчеркнул Андрей Крутских.

«Это не от слепоты технологической или военно-политической, а это от уверенности в нашей правоте», — добавил он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявляли, что готовят ответ на хакерскую атаку серверов техасской компании SolarWinds Corp., в которой обвиняют Россию. В Белом доме заявляли, что варианты ответа будут носить как «видимый», так и «невидимый» характер.

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