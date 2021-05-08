Ростов-на-Дону, , 20:25 — REGNUM Менее чем за сутки объявлено максимальное число зрителей парада Победы в Ростове-на-Дону. 9 мая на Театральной площади зрительские места займут две тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Театральная площадь в Ростове-на-Дону готовится к параду Победы © ИА REGNUM

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На парад Победы гости должны прибыть в защитных масках. Проход и рассадка будут осуществлены в учётом социальной дистанции, уточнили в мэрии. Максимальное число зрителей — две тысячи человек.

Пропуск зрителей завершится в 9:45 мск.

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