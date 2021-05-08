Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 8 мая 2021, 19:35 — REGNUM В Ростовской области установили памятный знак «Каменск-Шахтинский — город воинской доблести». Почетное звание город носит с 25 апреля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 мая.
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Памятный знак изготовлен на средства союза работодателей города. На стеле высечена краткая история о боях на территории Каменска в годы военного лихолетья, героической обороне города.
«Каменск-Шахтинский заслужил звание города воинской доблести. Нанося серьезный урон немецко-фашистской армии в ожесточенных боях, советские подразделения потеряли здесь 31 972 бойца. После освобождения города в кратчайшие сроки были восстановлены предприятия, которые переключились на выпуск военной продукции. А после войны фронтовики, труженики тыла, простые каменчане своими руками поднимали народное хозяйство», — напомнил руководитель департамента по делам казачества и казачьих учебных заведений Ростовской области Петр Серов.
К памятному знаку участники церемонии возложили венки и цветы.