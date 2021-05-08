Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Парад Победы в Москве смогут посетить два ветерана из Свердловской области. Это Владимир Ильич Эккельман и Николай Спиридонович Власов, сообщает региональный департамент информполитики.

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Николай Власов прошёл войну радиотелеграфистом, служил в составе 92-го разведбатальона. Воин участвовал в освобождении Минска, Огре, Витебска, Риги и многих других городов. С боями он дошёл до логова нацистов — Берлина.

Владимир Эккельман также воевал на Дальнем Востоке. А после войны почти 60 лет он отдал медицине — работал врачом-хирургом.

Как сообщало ИА REGNUM, парад состоится традиционно 9 мая на Красной площади. 7 мая была проведена его генеральная репетиция.