Берлин, , 18:29 — REGNUM

В Германии удалось остановить третью волну COVID-19, заявила 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель во время онлайн-саммита ЕС.

« Мы видим, что в Германии, как кажется, удалось остановить третью волну. Теперь в стране постепенно будет больше возможностей (для повседневной жизни) — там, где число заражений падает », — сказала Меркель.

Таким образом она поддержала заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана об остановке третьей волны коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, более 15 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Германии. Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране составило 3 507 673, скончались 84 648 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Германия отказалась рекомендовать вакцину AstraZeneca