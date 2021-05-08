Берлин, 8 мая 2021, 18:29 — REGNUM
В Германии удалось остановить третью волну COVID-19, заявила 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель во время онлайн-саммита ЕС.
Таким образом она поддержала заявление главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана об остановке третьей волны коронавируса.
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Как сообщало ИА REGNUM, более 15 тысяч подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Германии. Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране составило 3 507 673, скончались 84 648 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
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