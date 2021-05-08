Кабул, , 17:42 — REGNUM

В столице Афганистана Кабуле в результате серии взрывов погибли не менее 15 человек, еще 20 получили ранения. Об этом 8 мая сообщает Tolo News со ссылкой на источники.

Отмечается, что атака произошла в том числе около школы, когда дети покидали здание.

Взрывы могли произойти в результате ракетной атаки. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в результате попадания ракеты в здание администрации восточной афганской провинции Кунар в городе Асадабад были ранены как минимум пять человек.

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