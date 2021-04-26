Асадабад, Афганистан, , 09:35 — REGNUM В результате попадания ракеты в здание администрации восточной афганской провинции Кунар в городе Асадабад были ранены как минимум пять человек. Об этом 26 апреля сообщает телеканал Тolonews со ссылкой на губернатора провинции Икбал Саида.

Как уточнил Саид, попадание ракеты в зал здания администрации произошло в момент, когда там проходил конкурс по чтению Корана.

«Были ранены трое студентов и двое сотрудников комплекса», — заявил он.

При этом отмечается, что на данный момент ни одна из действующих на территории страны террористических групп не взяла на себя ответственность за данный обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что в одном из районов афганской столицы Кабула произошел взрыв.