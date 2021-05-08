Порту, Португалия, , 17:04 — REGNUM

Лидеры Европейского союза и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Порту (Португалия) о торговле, инвестициях и географическим указаниям, заявил 8 мая глава Евросовета Шарль Мишель.

« Мы открываем новую главу в стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Индией на встрече лидеров ЕС с премьер-министром Нарендрой Моди », — написал Мишель в своем Twitter .

По его словам, стороны обсудят торговлю, инвестиции и географические указания. Также стороны приняли решение начать двусторонний диалог по правам человека и борьбу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант сообщила, что ЕС выделит 100 миллионов евро Индии на борьбу с пандемией коронавируса. Там эпидемическая ситуация вышла из-под контроля.

Отметим, на сегодняшний день в этой стране выявили 21 491 598 случаев заражения коронавирусом, что ставит Индию на второе место по заболеваемости от COVID-19 после США.

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