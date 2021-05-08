Москва, , 06:55 — REGNUM Острая фаза коронавирусной инфекции в мире продолжает вызывать беспокойство у специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 8 мая заявила журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Вуйнович уточнила, что мир до сих пор находится в острой фазе пандемии коронавируса, рост заболеваемости наблюдается уже два месяца подряд. Такая ситуация, по словам Вуйнович, «вызывает невероятное беспокойство».

Представитель ВОЗ в России отметила, что остановить пандемию возможно лишь соблюдая меры безопасности как на индивидуальном, так и на международном уровнях. По мнению Вуйнович, странам следует открывать границы постепенно, проводя постоянный мониторинг ситуации.

По данным ВОЗ, за последние два месяца в мире было зарегистрировано подтверждённых случаев заражения коронавирусом больше, чем в первые полгода после официально объявленного начала пандемии. Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в Индии и Бразилии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, в мире за сутки было выявлено 839 695 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 155 665 214 человек.

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