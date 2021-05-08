Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM Власти Ростовской области пока ещё не приняли решение о допуске зрителей на военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«Решение еще не принято», — ответили в пресс-центре на вопрос журналистов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили об условиях допуска зрителей на парады Победы. В частности, гости мероприятий должны быть привиты от COVID-19.