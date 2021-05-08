Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Более 30 тысяч жителей Ростовской области примут участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Столько заявок на участие уже получили организаторы, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 мая.

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По многочисленным просьбам, поступившим в общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России», принято решение продлить приём заявок от желающих принять участие в онлайн-шествии до 15:00 мск 9 мая. В настоящее время от жителей Ростовской области подано более 30 тыс. заявок.

Шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате начнётся 9 мая в 15:00 мск.