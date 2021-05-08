Алиев поздравил Путина с Днём Победы
Москва, 8 мая, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу России Владимира Путина, ветеранов и всех жителей страны с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравительного послания передало посольство республики в Москве.
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Алиев выразил убежденность, что традиции дружбы и взаимоподдержки народов двух стран, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнерства. Алиев пожелал счастья, благополучия и успехов ветеранам войны, труженикам тыла, а также всему дружественному народу РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям бывшего Советского союза по поводу 76-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне направил президент РоссииВладимир Путин.
В своих поздравлениях глава Российского государства отметил, что в День Победы потомки победителей нацизма с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.
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