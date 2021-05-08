Москва, 8 мая, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу России Владимира Путина, ветеранов и всех жителей страны с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравительного послания передало посольство республики в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Ильхамом Алиевом

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Алиев выразил убежденность, что традиции дружбы и взаимоподдержки народов двух стран, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнерства. Алиев пожелал счастья, благополучия и успехов ветеранам войны, труженикам тыла, а также всему дружественному народу РФ.

«9 Мая занимает особое место в славной летописи наших народов, как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности», — цитирует ТАСС текст послания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям бывшего Советского союза по поводу 76-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне направил президент РоссииВладимир Путин.

В своих поздравлениях глава Российского государства отметил, что в День Победы потомки победителей нацизма с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

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