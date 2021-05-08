Москва, 8 мая, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Плохая погода в Москве может несколько изменить праздничные мероприятия в честь Победы в Великой Отечественной войны, которые пройдут 9 мая. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ИЛ-76. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

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По словам Пескова, плохая погода в столице может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади. Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе 9 мая ожидается пасмурная погода, выпадет около 5 миллиметров осадков. В ночь на 9 мая температура воздуха ожидается в районе 4−6 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 14 градусов.

При этом с 9 до 11 часов погода будет пасмурной, облачность низкая — 400−600 метров. В таких условиях проводить воздушную часть парада будет затруднительно, так как при групповом пилотировании очень важен визуальный контакт.

Но к вечеру облака рассеются и праздничный салют москвичи и гости столицы увидеть смогут.