Москва, , 15:59 — REGNUM Свои поздравления жителям бывшего Советского союза по поводу 76-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне направил президент России Владимир Путин. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в своих поздравлениях глава Российского государства отметил, что в День Победы потомки победителей нацизма с особым чувством гордости и благодарности чтят подвиг своих отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», — указал президент России.

При этом поздравления с Днем Победы лидерам Украины и Грузии не направляются уже в течение нескольких лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса книжного сервиса MyBook стало известно, что большинство граждан России считает самым важным литературным произведением о Великой Отечественной войне повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие».