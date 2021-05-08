Ташкент, 8 мая, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Узбекистанские медики отмечают рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом заявил заведующий отделом реанимации первой Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы Ташкентской области Петр Комиренко, передает телеканал «Узбекистан 24».

(сс) Giorgio Montersino Узбекские школьники

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По его словам, клинические проявления коронавируса у взрослых пациентов почти не изменились. «Но различие в том, что вирус «молодеет», — сказал Комиренко.

Он отметил, что в основном в больницу поступают дети в возрасте 12−13 лет. Некоторые пациенты находятся в реанимации и нуждаются в интенсивной терапии. Всего в больнице лечатся 125 детей.

Отметим, по состоянию на 8 мая в Узбекистане выявили 93 978 случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в республике наблюдается с середины марта 2021 года.