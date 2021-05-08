В Новосибирске военнослужащие устроили автопробег со штандартами фронтов
Новосибирск, 8 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проехали по улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг и знаменами 17 Сибирских дивизий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.
Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»
В рамках акции «Марш Победы» военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» выехали от штаба общевойскового объединения ЦВО и проехали на боевых машинах по городским улицам до Монумента Славы с установленными штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы.
К военной автоколонне присоединились и другие участники автопробега на ретро-автомобилях и мотоциклах времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.
Уточняется, что обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения автоколонны осуществляли сотрудники военной автоинспекции.