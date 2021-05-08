Новосибирск, 8 мая, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проехали по улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг и знаменами 17 Сибирских дивизий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа Автопробег со штандартами фронтов Великой Отечественной войны в Новосибирске

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В рамках акции «Марш Победы» военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» выехали от штаба общевойскового объединения ЦВО и проехали на боевых машинах по городским улицам до Монумента Славы с установленными штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Во главе автоколонны на бронеавтомобиле была установлена точная копия Знамени Победы.

К военной автоколонне присоединились и другие участники автопробега на ретро-автомобилях и мотоциклах времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Уточняется, что обеспечение безопасности дорожного движения во время прохождения автоколонны осуществляли сотрудники военной автоинспекции.