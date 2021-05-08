Москва, , 10:28 — REGNUM День Победы в сознании людей меняется, по крайней мере в моем окружении: ценность его становится выше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты РФ Михаил Киселёв:

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«Конечно мы видим, как в течение года происходят различные попытки, девальвировать ценность великой Победы. Но это сразу же получает общественное порицание. Но в сам праздник, трепет становится всё больше. Все больше людей желает принять участие в акции «Бессмертный полк», восстановить свою родословную и узнать больше про своих Дедов героев. Нам хочется успеть сказать спасибо, тем кто ещё жив.

Надеюсь, всё-таки наша память не будет короткой и мы сохраним мирное небо над головой!».

Напомним, на начало 1941 года в РСФСР жили 111 миллионов человек, к 1946-му численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона.