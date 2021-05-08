Сеул, 8 мая, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 38 982 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Лаборатория в Южной Корее. busan.go.kr

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По состоянию на 00:00 8 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 662 587 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 004 716 человек, а препаратом Pfizer — 1 657 871 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 76 790 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 473 994 человека.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 523 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 19 394 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека человека, до 95 человек, однако причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена.