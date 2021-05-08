Эр-Рияд, , 02:14 — REGNUM Лица, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, не смогут выходить на работу в Саудовской Аравии. Об этом 7 мая сообщило на своем сайте министерство кадров и социального развития королевства.

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Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных компаний. В ведомстве призвали всех, кто работает, приготовиться к вакцинации. В ближайшее время будут объявлены детали этого запрета и дата, когда он вступит в силу.

Напомним, 3 мая газета Kuwait Times сообщила о том, что власти Кувейта запретили гражданам, не привитым от COVID-19, выезжать за рубеж.

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