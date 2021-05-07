Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Более трети населения Соединенных Штатов полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом 7 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что примерно 33,4% населения страны — около 111 млн человек — полностью вакцинированы, а еще 45% несения — около 150 млн — получил как минимум одну дозу вакцины.

Согласно отчетам, распределено 254 779 333 доз вакцины — примерно 78% от полученных 327 124 625 доз.

За последние 24 чала в стране было распространено 2,8 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США выявили 47 366 новых случаев заражения коронавирусом, в результате этого их общее число стало составлять более 32,6 млн.